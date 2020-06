Amir en concert en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Amir signe son retour avec une nouvelle tournée et un passage au Zénith de Toulouse le 10 mars 2021.

Amir, l’artiste aux plus de 600 000 albums vendus et aux multiples tubes et récompenses est enfin de retour ! Avec la sortie de ‘La Fête’, le premier single de son prochain album, le message est clair, universel et fédérateur : Fêtons la vie tous ensemble et tout le temps que ça dure. Prolongez la fête en retrouvant Amir sur scène en 2021.

Les préventes ont déjà lieu sur le site de l’artiste pour les fans, sinon rendez-vous dès vendredi 19juin à 10h sur Box Office au 0534311000, box.fr et billetteries habituelles.

En attendant, Amir a dévoilé un premier extrait de son futur album. Découvrez « La Fête », le son parfait pour l’été !