Toulouse. Semaine de lutte contre les LGBTQI+phobies

Du 17 au 21 mai 2021, le Conseil départemental participe à la semaine de sensibilisation des étudiants à l’Université III – Paul Sabatier de Toulouse pour lutter contre les LGBTQI+phobies (homophobie, transphobie…)

Dans le cadre de la semaine contre les LGBTQI+phobies (Lesbien, gay, bi, trans’, queer, intersexe) qui aura lieu du 17 au 21 mai 2021, l’université Toulouse III – Paul Sabatier, en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, l’association PRIDE Toulouse et le Crous de Toulouse, se mobilise et poursuit son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discriminations.

Mercredi 19 mai à 14h, un temps d’échange avec les associations LGBTQI+ aura lieu, en présence de Jean-Marc Broto, président de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, et Vincent Gibert, conseiller départemental en charge des Chemins de la République.

Cette semaine vise à promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Elle a pour but d’articuler actions et réflexions afin de lutter contre toutes les violences physiques, morales ou symboliques liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

L’Université Toulouse III – Paul Sabatier est consciente de son rôle déterminant dans cette sensibilisation. Aussi, en collaboration avec l’association Pride Toulouse, le CROUS Occitanie et le Conseil départemental elle proposera, dès le 17 mai, deux expositions ainsi qu’un temps d’échange le 19 mai. Toute la semaine, des drapeaux aux couleurs LGBTQI+ seront déployés sur le parvis du bâtiment administratif central.

Programme :

• Les 40 LGBT qui ont changé le monde du 17 au 21 mai 2021 au Restaurant universitaire Le Théorème

115 allée Louis Lareng

Qui sont les personnes qui ont eu le courage de faire bouger les lignes au sujet des droits des personnes LGBTQI+ ? Des biographies d’hommes et de femmes qui ont lutté afin que chacune et chacun soit libre de vivre en étant soi-même, à travers le monde : Alice Nkom avocate camerounaise, Renée Richards ophtalmologue et joueuse de tennis, Magnus Hirschfeld sexologue allemand, Daniel Defert sociologue et militant, Adriàn de la Vega youtubeur transgenre et bien d’autres. Ces 40 portraits d’activistes sont extraits de l’ouvrage écrit et dessiné par Florent Manelli ; ils rendent hommage à celles et ceux qui ont tracé ce chemin tout en mettant en évidence celui qu’il reste à parcourir pour un monde plus inclusif et solidaire.

• Paroles transphobes du 17 au 21 mai 2021 à la BU Sciences

187 Cours Eugène Cosserat

Cette exposition est composée de panneaux reflétant la violence des discriminations subies par les personnes transgenres.