Toulouse renouvelle son action « Fêtons plus, risquons moins »

La Mairie de Toulouse, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture de la Haute-Garonne renouvelle son action de prévention et de réduction des risques « Fêtons plus, Risquons moins » à partir du mercredi 20 mai jusqu’à fin juillet.

Ainsi, une équipe de professionnels de santé investis dans les associations Act Up Sud Ouest, ARPADE, Avenir Santé Clémence Isaure, La Mutuelle des étudiants, en vélo triporteur ou en maraude, sillonnera les espaces festifs toulousains pour délivrer les messages de prévention habituels sur les risques liés à l’hyper consommation d’alcool et des substances psychoactives, mais également des messages liés au respect et à l’application des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 : distanciation sociale, port du masque pour se protéger et protéger les autres, non-partage de cigarettes et de bouteilles…