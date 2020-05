Partager Facebook

Devant la Grainerie de Balma, découvrez un food truck par le personnel du restaurant.

Yann Normand et le personnel du restau vous ré-accueillent version food truck devant la Grainerie. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, vous pouvez venir chercher des burgers et plats maison, et aussi des bières artisane à emporter.

L’occasion de participer à l’économie de la Grainerie et de déguste de jolis plats.

Passez votre commande au 06 18 34 90 82