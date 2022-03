Toulouse. Pourquoi les lumières du Capitole seront éteintes samedi ?

Partager Facebook

Samedi 26 mars, de 20h30 à 21h30, les lumières du Capitole s’éteindront. La Mairie de Toulouse s’associe à la 16ème édition d’Earth Hour, la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète organisée par le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Le Earth Hour est une action symbolique qui consiste à éteindre les lumières et débrancher les appareils électriques, non essentiels, pour une durée d’une heure afin de promouvoir l’économie d’électricité et, par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique.

C’est à Sydney en Australie que cet événement a éteint pour la première fois les lumières de la ville en 2007. Depuis, partout sur la planète, ce sont des millions de personnes qui y participent.