Toulouse Plages 2026 : votre oasis estivale gratuite au bord de la Garonne

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Envie de profiter des joies du sable chaud sans avoir à quitter la Ville rose ? Préparez vos maillots et votre crème solaire ! Le grand rendez-vous estival « Toulouse Plages » fera son grand retour du 20 juillet au 23 août 2026. Pendant plus d’un mois, les rives de la Garonne se transforment en une véritable station balnéaire urbaine. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cet événement incontournable qui promet détente, sport et festivités au cœur de la ville.

Toulouse Plages, c’est quoi exactement ?

Inutile de parcourir 160 km vers la mer Méditerranée ou 300 km vers l’océan Atlantique pour s’offrir un air de vacances. Depuis plusieurs années, la Mairie de Toulouse organise son propre rendez-vous balnéaire à destination de tous ceux qui passent l’été en ville.

Le concept est simple et redoutablement efficace : métamorphoser les berges de la Garonne, et plus particulièrement la Prairie des Filtres, en une authentique plage. Du sable fin, des dizaines de transats et de parasols mis gratuitement à disposition, et des brumisateurs pour se rafraîchir : tout est pensé pour créer une oasis de farniente à deux pas du centre-ville. C’est l’alternative estivale par excellence pour s’évader du quotidien.

Dates, horaires et lieux à retenir pour 2026

Pour cette nouvelle édition, les festivités se concentreront sur la période la plus chaude de l’été, du lundi 20 juillet au dimanche 23 août 2026.

Les animations et installations se divisent sur deux sites emblématiques de Toulouse :

La Prairie des Filtres : le cœur battant de l’événement, où se trouvent les plages et la majorité des animations sportives et culturelles. Le Port Viguerie : sur la rive droite, réputé pour sa majestueuse Grande Roue, ses activités de cabotage nautique et son ambiance guinguette très prisée en fin de journée.

Les horaires d’ouverture (sous réserve de modification) :

Ouverture générale du site : de 9h30 à 21h30.

Prêt de matériel aux cabanes (Cours Dillon et Pont-Neuf) : de 9h30 à 20h45.

Déroulement des animations : de 9h30 à 21h00.

Le programme : sport, bien-être et culture au menu

Que vous soyez un sportif acharné, un amateur de sieste à l’ombre ou un parent en quête d’activités pour ses enfants, Toulouse Plages offre une programmation riche et éclectique pour satisfaire toutes les envies.

Des activités sportives intenses et ludiques

Les berges se transforment en un vaste terrain de jeu. Les enfants pourront participer à des initiations encadrées par des animateurs qualifiés, tandis que des tournois amateurs rythmeront les après-midis. Venez vous dépenser sur des sports classiques ou insolites : beach soccer, tennis de table, badminton, mais aussi dodgeball (balle aux prisonniers), disc golf ou encore hockey sur gazon !

Une bulle de bien-être pour décompresser

Si pour vous l’été rime avec sérénité, Toulouse Plages a tout prévu. Un programme complet axé sur la détente vous permettra de vous ressourcer en plein air :

Séances de yoga face à la Garonne.

Ateliers de relaxation et de sophrologie.

Cours de Pilates et de Tai-chi.

Sessions de gym douce et d’art-thérapie.

Culture, jeux et Ludoplage

La culture et le divertissement occupent une place de choix avec l’incontournable Ludoplage. Cet espace offre un service de prêt gratuit de jeux de société et de livres pour tous les âges. Les plus petits bénéficieront de temps de lecture dédiés, pendant que les amateurs de rythme pourront s’initier à différentes danses lors de cours accessibles à tous niveaux. Enfin, des itinéraires de découverte inédits de la ville seront proposés au départ de la Cabane du Cours Dillon.

Un événement 100 % gratuit pour tous

C’est la grande force de ce rendez-vous estival toulousain : l’ensemble du dispositif Toulouse Plages — qu’il s’agisse de l’accès aux transats, de la participation aux cours de sport, des ateliers bien-être ou du prêt de matériel ludique — est totalement gratuit. Une belle initiative pour garantir à tous les Toulousains un été riche en souvenirs et en divertissements.