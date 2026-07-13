Le Quai des Savoirs propose des ateliers d’éveil aux sciences gratuits pour les 2-7 ans

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Vous cherchez une activité à la fois ludique et éducative pour vos jeunes enfants cet été ? Direction la Prairie des Filtres ! Dans le cadre des festivités estivales, le célèbre Quai des Savoirs délocalise une partie de ses collections pour s’installer au cœur de Toulouse Plage. Entre fin juillet et mi-août 2026, venez profiter d’ateliers d’éveil scientifique spécialement conçus pour les tout-petits, le tout dans un cadre estival et entièrement gratuit.

La science s’invite à la Ludoplage pour les vacances

Qui a dit que les sciences étaient réservées aux grands ou aux salles de classe fermées ? Cet été, l’apprentissage prend l’air et s’installe les pieds dans l’herbe (ou presque) sur les bords de la Garonne.

En partenariat avec la Direction Enfance Loisirs de la Ville de Toulouse, le Quai des Savoirs fait son grand retour à la Ludoplage de Toulouse Plage. L’objectif de cette initiative est de rendre la culture scientifique accessible dès le plus jeune âge, dans un environnement détendu et propice au jeu. Une excellente occasion pour les familles toulousaines d’allier détente estivale et découvertes pédagogiques.

Un parcours de manipulations interactives pensé pour les petits

Pour cette édition délocalisée, les équipes du musée ont sélectionné le meilleur du Quai des Petits, avec des manipulations spécialement conçues et adaptées pour l’itinérance en plein air.

L’approche se veut 100 % interactive. Les enfants de 2 à 7 ans sont invités à toucher, observer et expérimenter par eux-mêmes pour comprendre le monde qui les entoure.

Labyrinthe, miroirs et boîtes à sentir

Le programme des ateliers aborde des thématiques essentielles au développement de l’enfant telles que les cinq sens, les émotions, le corps humain, ou encore les principes physiques de base comme le magnétisme et l’équilibre.

Parmi les activités phares qui attendent vos jeunes explorateurs :

Le labyrinthe magnétique : pour s’initier aux forces invisibles tout en s’amusant.

Les jeux d’engrenages : parfaits pour développer la logique et la motricité fine.

Les miroirs magiques : une expérience visuelle fascinante pour jouer avec son reflet et ses émotions.

Les boîtes à sentir : avec des univers olfactifs dédiés au « repas » et à la « forêt », pour stimuler l’odorat des plus petits.

Informations pratiques pour organiser votre venue

Ces ateliers d’éveil constituent une véritable aubaine pour occuper intelligemment les jeunes enfants pendant la période estivale. Les sessions sont proposées sur quatre journées spécifiques : pensez à les noter dans votre agenda !