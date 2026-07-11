Bon plan de l’été : faites du sport gratuitement en plein air à Tournefeuille jusqu’au 31 juillet

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Vous cherchez une activité pour garder la forme cet été sans toucher à votre budget ? La Ville de Tournefeuille a pensé à vous ! Jusqu’au vendredi 31 juillet 2026, réveillez votre corps en douceur grâce à des sessions matinales de renforcement musculaire et de marche nordique. Ces activités, proposées en accès totalement libre et gratuit, sont l’occasion idéale de profiter du plein air dans une ambiance conviviale.

Un programme sportif matinal pour démarrer la journée du bon pied

Faire du sport en été nécessite un peu d’organisation pour éviter les fortes chaleurs. C’est pourquoi la Ville de Tournefeuille a programmé ces sessions sportives à la fraîche, de 8h00 à 9h00 du matin. Une excellente manière de faire le plein d’énergie avant de commencer sa journée de travail ou de vacances !

Ouvertes aux adultes et jeunes à partir de 17 ans, ces séances s’adressent à tous les niveaux. Que vous soyez un sportif aguerri ou que vous souhaitiez simplement reprendre une activité physique en douceur, le programme s’adapte à vos capacités.

L’événement se divise en deux activités complémentaires tout au long de la semaine :

Lundi, mercredi et vendredi : Renforcement musculaire

Pour tonifier votre corps, gainer votre silhouette et améliorer votre posture, rendez-vous trois fois par semaine pour des exercices complets de renforcement musculaire.

Mardi et jeudi : Marche nordique

Idéale pour travailler le cardio sans brusquer les articulations, la marche nordique sollicite l’ensemble du corps grâce à l’utilisation des bâtons. Une activité d’endurance parfaite pour s’oxygéner.

Le Square éphémère, votre nouveau terrain de sport

Oubliez les salles de sport fermées ! Cet été, l’ensemble des cours se déroule en extérieur, au Square éphémère, situé à proximité immédiate de l’école du Petit Train. Un cadre urbain réaménagé qui se prête parfaitement à la pratique sportive matinale.

L’accès étant entièrement libre, aucune inscription préalable n’est nécessaire. Il vous suffit de chausser vos baskets, de prévoir une tenue confortable, une bouteille d’eau, et de vous présenter directement sur place.

Calendrier complet des sessions de juillet

Voici les dates à retenir pour ne manquer aucune séance jusqu’à la fin du mois (toujours de 08h00 à 09h00) :

Lundi 13 juillet (Renforcement musculaire)

Mardi 14 juillet (Marche nordique)

Mercredi 15 juillet (Renforcement musculaire)

Jeudi 16 juillet (Marche nordique)

Vendredi 17 juillet (Renforcement musculaire)

Lundi 20 juillet (Renforcement musculaire)

Mardi 21 juillet (Marche nordique)

Mercredi 22 juillet (Renforcement musculaire)

Jeudi 23 juillet (Marche nordique)

Vendredi 24 juillet (Renforcement musculaire)

Lundi 27 juillet (Renforcement musculaire)

Mardi 28 juillet (Marche nordique)

Mercredi 29 juillet (Renforcement musculaire)

Jeudi 30 juillet (Marche nordique)

Vendredi 31 juillet (Renforcement musculaire)

Informations pratiques