Le phénomène Ofenbach enflamme le Poney Club de Toulouse cet été !

Partager Facebook

Twitter

Avis de tempête sur le dancefloor toulousain ! Le mercredi 29 juillet 2026, le célèbre festival à ciel ouvert du Poney Club frappe un grand coup en invitant l’un des duos les plus incontournables de la scène électronique internationale : Ofenbach. Préparez-vous à vibrer au rythme de leurs tubes planétaires pour une soirée estivale qui s’annonce d’ores et déjà explosive.

Ofenbach : les prodiges de la French Touch de retour dans la Ville rose

On ne les présente presque plus. Avec des milliards de streams cumulés à travers le monde, le duo parisien Ofenbach s’est imposé comme l’un des fers de lance de la nouvelle génération électro française.

Après avoir fait trembler les scènes des plus grands festivals internationaux et électrisé des salles mythiques comme l’Olympia à Paris, les deux prodiges posent leurs platines à Toulouse. Le public aura l’occasion de se déhancher sur leurs hits ravageurs qui ont fait le tour de la planète, de l’entêtant « Be Mine » au groove imparable de « Katchi », sans oublier leur récent banger « PARTY ».

Un set taillé sur mesure pour faire monter la température et célébrer la musique électronique dans toute son efficacité.

Le Poney Club : le spot idéal pour un DJ set monumental

Accueillir Ofenbach demande un cadre à la hauteur de leur énergie débordante, et le Poney Club est sans conteste l’endroit parfait pour cela.

Véritable institution des étés toulousains, le site (installé cette saison sur les vastes étendues de l’aéroport Toulouse-Blagnac) offre une atmosphère de festival unique. Ce grand format en open-air, couplé à une scénographie toujours soignée, promet une immersion totale. Un immense espace de liberté pour profiter d’un show lumière et son exceptionnel, un verre à la main, face au coucher du soleil toulousain.

Informations pratiques et billetterie

Attention, la venue d’Ofenbach à Toulouse est l’un des événements les plus attendus de cette fin de mois de juillet. Il est très fortement conseillé de réserver ses billets en avance pour garantir sa place sur le tarmac !