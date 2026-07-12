Dimanche en famille : redécouvrez le Musée des Augustins de Toulouse lors d’une visite guidée inédite

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Trouver une activité dominicale qui rassemble et passionne toutes les générations n’est pas toujours chose aisée. Ce dimanche 2 août 2026, à 11h00, le Musée des Augustins de Toulouse vous apporte la solution idéale. Dans le cadre de ses rendez-vous mensuels, le célèbre musée des beaux-arts propose une visite guidée spécialement pensée pour les familles. Une occasion parfaite pour plonger au cœur de l’histoire et de l’art toulousain, dans un format adapté aux petits comme aux grands.

Une visite intergénérationnelle au cœur du patrimoine toulousain

Situé au 21 rue de Metz, l’ancien couvent des Augustins abrite aujourd’hui l’une des plus belles collections d’art de la Ville rose. Mais visiter un musée avec des enfants peut parfois s’apparenter à un défi. C’est pour répondre à cette envie de partage culturel que le musée organise, chaque premier dimanche du mois, une visite guidée placée sous le signe de la convivialité et de la transmission.

Ce dimanche 2 août, oubliez les parcours académiques et silencieux ! L’événement a été conçu pour se vivre en famille ou entre amis, en favorisant les échanges et la curiosité.

Les richesses du musée racontées par une guide passionnée

Pendant une heure, laissez-vous guider à travers les salles majestueuses et le cloître de ce bâtiment chargé d’histoire. La visite est entièrement animée par une guide conférencière du musée, experte dans l’art de captiver son auditoire.

Son objectif ? Rendre les œuvres accessibles et vivantes pour toutes les tranches d’âge. Par des anecdotes fascinantes, des clés d’observation ludiques et une approche interactive, la guide saura éveiller l’intérêt des plus jeunes tout en enrichissant les connaissances des adultes. Un format d’une heure (60 minutes) parfaitement calibré pour maintenir l’attention des enfants sans créer de fatigue.

Informations pratiques et billetterie

Ce rendez-vous du premier dimanche du mois est très apprécié des Toulousains. Il est donc recommandé de réserver ses places à l’avance pour garantir la participation de toute la famille.