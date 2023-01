Toulouse : Opus lance la 2e édition de son dispositif d’accompagnement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le webzine Opus Musiques lance une deuxième édition de son dispositif d’accompagnement. Ouverture de l’appel à candidature !

Après une première réussie en 2022, le Focus d’Opus organise la 2e édition de son dispositif d’accompagnement en 2023. L’appel à candidature est ouvert du 5 janvier au 5 février inclus, réservé aux projets musicaux toulousains ayant sorti au maximum un album ou EP.

Le Focus d’Opus est un dispositif imaginé par le webzine musical toulousain Opus Musiques. « Nous sommes très souvent sollicités par des projets musicaux émergents et naissants depuis notre création en 2014. On constate régulièrement certains oublis ou maladresses. Avec ce dispositif, on souhaite apporter des conseils et outils aux artistes accompagnés pour favoriser leur professionnalisation, en toute humilité. » résume Rémy, co-président de l’association qui a reçu 84 candidatures pour sa première édition en 2022.

Un apport sur toute l’année

Les membres du jury (partenaires de l’événement) choisiront les 3 projets qui seront accompagnés sur l’année : conseils en communication, rencontre avec des artistes professionnels, shooting photo presse, tournage d’une vidéo acoustique, organisation d’un concert, accès à des studios de répétition…

« Au-delà de l’apport matériel, on a ressenti tout au long de l’année un véritable soutien humain, une présence attentive à nos besoins et une écoute de chaque projet musical à son stade de développement » explique Charlie, membre de FÜLÜ, l’un des 3 projets accompagnés en 2022 en compagnie de Mélanie Lesage et L’Iddé. Les 3 projets ont offert un concert de fin d’accompagnement, le 3 décembre au Metronum, devant 450 personnes !

Les candidatures sont ouvertes du 5 janvier au 5 février 2023,

sur opus-musiques.fr/focus-dopus