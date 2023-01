Concours : Gagnez vos places pour Crossborder Blues à Toulouse !

Partager Facebook

Le trio Crossborder Blues sera en concert mardi 17 janvier 2023 à la Salle Nougaro Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Crossborder Blues, c’est l’histoire de trois immenses artistes de blues, se réunissant pour notre plus grand plaisir. Ensemble, ils créent un univers acoustique dans une série d’explorations originales et jubilatoires. Dans le respect du passé sans pour autant tomber dans la nostalgie, le trio de bluesman aborde des thèmes actuels, tout en gardant à cœur la tradition.

Avec Harrison Kennedy à la voix, aux cuillers et au banjo, Jean-Jacques Milteau à l’harmonica et Vincent Segal au violoncelle, le groupe s’amuse et invente, pour créer et magnifier l’universalité véhiculée par le blues.

Toulouseblog vous offre des places pour ce concert à la Salle Nougaro !