Toulouse Olympique : Le Championship 2021 lancé fin février

Alors que, initialement, la tendance pressentie laissait penser que le championnat ne reprendrait qu’au mois de mars voire avril, avec seulement 22 rounds, l’instance dirigeante a décrété qu’il ne serait pas équitable que toutes les équipes ne rencontrent pas les 13 autres deux fois chacune.

Ainsi, le début du Championship 2021 a été fixé fin février, tandis que les play-offs se joueraient sur 3 week-ends (25/26 septembre, 2/3 octobre et 9/10 octobre) et concerneraient les 6 premiers de la saison régulière (barrages 3 v 6 et 4 v 5, puis demi-finales et finale).

Suivant les mesures gouvernementales en vigueur dans le pays où se disputera le match, les premières journées pourraient donc se jouer à huis-clos. Néanmoins, la RFL envisage de diffuser les rencontres via la plateforme ouRLeague, en appliquant un système de pay-per-view.

Par ailleurs, la tenue du Summer Bash, n’est pas encore actée. La fédération anglaise prévoit de prendre une décision en tout début d’année prochaine, concernant ce sujet et tous les autres détails de la saison.