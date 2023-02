Toulouse Olympique : Interview de Christophe TOUSTOU

Partager Facebook

Après la belle performance du TO face à Newcastle Christophe TOUSTOU, entraîneur adjoint en charge de la défense, fait le point sur les deux premières rencontres.

Christophe, grande victoire samedi face à Newcastle. Qu’as-tu pensé de la performance de l’équipe ?

Satisfait de la première rencontre à la maison surtout avec 0 point encaissé et une bonne performance offensive. Mais il reste encore du travail pour la réception de York, il ne faut pas rester sur nos acquis et continuer d’être sérieux.

Prendre 0 point pour le coach en charge de la défense, ça doit être très satisfaisant. Tu peux nous en dire plus sur la partie défensive ?

Je dirais que nous avons bien utilisé le ballon en attaque et cela a donc facilité le travail défensif. Nous avons bien réalisé nos phases défensives sur les 2 blocs, que ce soit nos avants et nos lignes arrières, j’en suis très content.

L’approche sur la préparation va-t-elle changer pour York ?

Changer d’approche non, mais travailler sur les détails notamment les replacements défensifs et bien rester en bloc. Nous essayons d’y mettre l’accent lors de chaque séance vidéo cette année, nous travaillons sur le spécifique afin de cibler les forces et les faiblesses de chaque formation. D’abord sur leurs phases offensives et ensuite sur leurs individualités.

Faire un retour à la maison avec un carton, comment se sent le groupe ?

Au-delà du résultat je vois que nous travaillons bien avec ce groupe, la victoire fait du bien évidemment. Les garçons aiment bosser nous le constatons depuis l’intersaison avec les anciens qui travaillent dur et montrent l’exemple, et les jeunes veulent suivre cette dynamique. Le groupe vit très bien.

Peux-tu nous dire quelques mots sur cette équipe de York ?

Ils sont difficiles à jouer, ils ont un bon pack et des arrières rapides. C’est une formation qui aime le jeu. Ils ont subi une contre-performance contre Widnes lors de la première journée mais se sont bien rattrapés face à Bradford.

