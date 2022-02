Toulouse Olympique : Interview de Carlos Zalduendo

Partager Facebook

Pour faire suite aux mots de Georges AILLERES, c’est au tour d’une autre figure emblématique du club de se livrer sur les premiers pas du Toulouse Olympique en Super League : Carlos ZALDUENDO, ancien joueur et Président du TO.

Carlos, qu’est-ce que ce premier match en Super League pour le TO représente pour vous ?

D’abord, c’est fabuleux de voir le fruit d’un travail enfin récompensé. Le club a réalisé un projet qui a mis du temps à arriver, maintenant nous pouvons être fiers de nous, même si le plus dur reste à venir. C’était également une fierté et une grande joie après une saison compliquée, sans matchs de saison régulière à Ernest Wallon ainsi que le COVID qui ne cessait de se propager.

En tant qu’ancien joueur, quelles ont été vos émotions lors du coup de sifflet final le 12 octobre dernier ?

Que l’on soit joueur ou non, le soir du 12 octobre a été riche et intense en émotions ! Nous avons eu droit à un beau spectacle entre deux belles équipes avec du suspens, tout ce qu’on aime dans ce sport.

Selon vous, que va apporter la Super League au TO ?

Les droits TV sera le grand changement bénéfique pour le club. Autant sur le plan financier mais aussi sur le plan médiatique. Nos voisins anglais vont voir arriver une deuxième équipe Française et par conséquent le premier derby Français de Super League. Cela ne peut donner qu’une bonne image de l’émergence du Rugby à XIII Français.

En tant que dirigeant d’un des réseaux partenaires du club, qu’est-ce que cela va changer ?

Nous avons la chance d’avoir des partenaires loyaux qui n’ont rien lâché pendant cette période de crise sanitaire. La Super League on en rêvait, maintenant cela ne peut que renforcer nos réseaux.

Comment voyez-vous cette première saison en Super League ?

J’espère que nous serons épargnés par les blessures. Puis, maintenir la force du groupe de l’année dernière. Si nous parvenons, et je le souhaite, à nous maintenir au plus haut niveau européen, cela viendra concrétiser et consolider ce projet de montée fixé depuis quelques années.