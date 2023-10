Toulouse. Minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty

Partager Facebook

Lundi, une minute de silence sera observée à Toulouse en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, invite les Toulousaines et les Toulousains à se rassembler aux côtés de la LICRA – Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme – et à observer une minute de silence, ce lundi 16 octobre à 12h30, square de Gaulle, en hommage à Dominique Bernard, professeur de français et Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, tous deux sauvagement assassinés par des terroristes islamistes les 13 octobre 2023 et 16 octobre 2020.

Les drapeaux qui pavoisent l’Hôtel de ville seront mis en berne.

Et, dès ce soir, en leur mémoire, le Capitole sera éclairé aux couleurs de la France.