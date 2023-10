Ce dimanche, finale du Championship entre le TO XIII et London Broncos à Ernest Wallon

C’est le grand jour. Le Toulouse Olympique jouera la finale du finale du Championship face aux London Broncos dimanche à 15h30 au Stade Ernest Wallon.

Après une saison réussie, le TO XIII, 2e du classement de Championship et après avoir sorti Bradford (38-20) le weekend dernier à Ernest Wallon, affrontera en finale le club anglais des London Broncos, 5e du classement. Le club toulousain est le seul club français à participer à ce championnat de deuxième division anglaise de rugby à XIII. En cas de victoire, le TO XIII, déjà vainqueur du Championship en 2021, rejoindrait à nouveau la Super League en 2024. Un championnat qu’il avait quitté l’an dernier.

Le groupe

Sylvain HOULES et son staff dévoilent le groupe des 21 joueurs convoqués pour la finale de Championship avec la réception des Broncos de Londres. Absent depuis le mois d’août le centre formé au TO, Mathieu JUSSAUME revient dans le groupe au meilleur des moments possibles ! Ce retour est accompagné de ceux de Hugo PEZET et Greg RICHARDS qui seront disponibles pour jouer le « Million Pound Game ». Ces trois joueurs remplacent numériquement Matthieu LAGUERRE, Ramon SILVA et Dimitri BISCARRO.

Des animations XXL

Le premier temps fort de l’après-midi, venez encourager et galvaniser nos joueurs à la sortie du bus à côté de la zone sportive à 13h45 avant de pouvoir profiter pleinement des animations !

Au programme:

Château gonflable et cible géante

Animations e-sports avec MeSPorts

Séance de dédicaces à la boutique du TO

La Banda Grapp’s Del Negret ambiance la finale

Photo Booth

Stand de pénalité et de précision

DJ Gabin aux platines

Buvettes et food trucks

La Bodega dès 17h45

Toutes les infos : to13.com