Toulouse. Midica ouvre sa terrasse !

Le magasin Midica de Toulouse ouvre sa terrasse cet été !

Ouvert depuis novembre dernier au 4ème étage du magasin Midica, Gigiland fait déjà l’unanimité auprès des grands gourmands et petits gourmets avec ses formules healthy et son ambiance vitaminée. Après 2 mois et demi de fermeture forcée pour cause de Covid, Gigiland se déconfine en grand et passe définitivement à l’heure d’été en ouvrant à ses clients les portes du toit terrasse du grand magasin.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/gigilandtoulouse et https://www.facebook.com/midicatoulouse