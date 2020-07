le Festival Map Toulouse s’associe avec le Conseil Départemental pour présenter deux expositions

Partager Facebook

Du 3 juillet au 27 septembre 2020, le Festival Map Toulouse s’associe avec le Conseil Départemental de Haute-Garonne pour présenter deux expositions.

Après avoir dévoilé 11 expositions « chez vous » lors du E-MAP du 15 au 25 avril derniers, le Festival Photo MAP Toulouse présente deux expositions « hors E-MAP » durant l’été, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Du 3 juillet au 27 septembre, les visiteurs pourront ainsi découvrir la 12e exposition du Festival consacrée au travail de Camille Lepage au Château de Laréole et redécouvrir celle du Grand Prix MAP / CDT31, Myriem Karim, aux Olivétains, à Saint-Bertrand-de-Comminges.

« CAMILLE LEPAGE – ON EST ENSEMBLE », 12e EXPOSITION DE LA 12e ÉDITION DU FESTIVAL

« Camille Lepage – On est ensemble » rend hommage au travail de la photojournaliste Camille Lepage, assassinée en Centrafrique lors d’une embuscade, le 12 mai 2014, à 26 ans. L’exposition a été créée par la ville d’Angers, dont elle est originaire, quelques mois après son décès, afin de lui rendre hommage. Celle-ci comprend des photos prises par Camille, avec des extraits de ses reportages menés au Soudan et au Soudan du Sud, ainsi qu’en Centrafrique. Rendez-vous 3 juillet au 27 septembre au Chateau de Laréole (31480 Laréole).

REDÉCOUVRIR L’EXPOSITION DU GRAND PRIX MAP / CONSEIL DÉPARTEMENTAL 31

Présentée lors du E-MAP en avril dernier, l’exposition de Myriem Karim, « Nous habitons la nudité de notre corps », sera visible cet été aux Olivétains. Avec cette exposition du Grand Prix MAP / Conseil Départemental 31 de cette année, le Festival réaffirme son soutien aux espoirs de la photographie. Rendez-vous cet été aux Olivétains (31510 Saint-Bertrand-de-Comminges