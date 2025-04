Toulouse : Michel Fourcade and Ze Princess célèbrent 20 ans de complicité musicale au Bijou !

Partager Facebook

Le Bijou de Toulouse vous invite à une célébration musicale unique et pleine de charme ! Retrouvez Michel Fourcade and Ze Princess les jeudi 24 et vendredi 25 avril à 21h00 pour un spectacle qui promet poésie, humour et émotion.

Michel Fourcade and Ze Princess, c’est l’alchimie de deux artistes aux talents multiples :

Alexandra Gallardo (Ze Princess) : Chanteuse, peintre reconnue (Prix Public Festival Terra Roia), et animatrice d’arts plastiques.

Chanteuse, peintre reconnue (Prix Public Festival Terra Roia), et animatrice d’arts plastiques. David Dutech (Michel Fourcade) : Musicien chanteur, beatboxer, chef de chœur, poète (1er prix Concours des Assiettes Festival du Verbe, Dick Annegarn), accompagnateur et formateur DE danse.

Forts d’une complicité vocale forgée depuis plus de trente ans et de centaines de concerts en France et à l’étranger, ce duo hors du commun revient avec son nouveau spectacle : « Mes amours ».

Au programme : Ukulélé, piano magique, looper, beatbox et percussions en tout genre. Autant de couleurs et de sourires que Michel Fourcade and Ze Princess distillent avec panache dans leurs chansons originales, poétiques, drôles et romantiques.

Le duo soufflera ses vingt bougies au Bijou (Toulouse) lors de ces deux soirées exceptionnelles.

Après avoir tourné pendant plusieurs années leur spectacle musico-théâtral déjanté, « Libérons les zygomatiques », Michel Fourcade and Ze Princess souhaitent avec « Mes amours » développer une nouvelle création, plus poétique et intimiste. L’accent est mis sur la chanson et la voix, dans une interactivité unique qui plonge le public au cœur du spectacle.

Ne manquez pas cette occasion de partager un moment musical unique et vibrant avec Michel Fourcade and Ze Princess au Bijou !

Infos Pratiques :

Date : jeudi 24 et vendredi 25 avril à 21h00

Lieu : Le Bijou de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou