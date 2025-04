Voyage au cœur de la faune sauvage avec le Zoo African Safari aux Jardins du Muséum de Borderouge de Toulouse !

Partager Facebook

Le samedi 22 avril 2025 à 14h30, les Jardins du Muséum à Borderouge vous invitent à une rencontre exceptionnelle avec le Zoo African Safari et les experts du Muséum. Plongez au cœur du monde fascinant des grands animaux, d’hier et d’aujourd’hui !

Venez découvrir les pensionnaires actuels du Zoo African Safari et remontez le temps pour explorer l’histoire de la mégafaune passée. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur leurs régimes alimentaires, leurs modes de vie et les défis auxquels ils sont confrontés.

Cet événement, proposé en collaboration avec le parc animalier de Plaisance du Touch, est conçu pour être accessible au public non et malvoyant, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap mental, cognitif et psychique. L’objectif est de permettre à tous de profiter de cette expérience enrichissante et de se rapprocher du monde animal.

Préparez-vous à un voyage à travers le temps et la nature, une aventure passionnante pour toute la famille (à partir de 7 ans)!

Infos Pratiques :

Date : samedi 22 avril 2025 à 14h30

Lieu : les Jardins du Muséum à Borderouge de Toulouse

Tarifs : gratuit

Réservations : pas de réservation requise