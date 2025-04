Didier Super et Marcel et son Orchestre mettent le feu au Bikini !

Le vendredi 18 avril 2025 à 19h00, préparez-vous à une soirée explosive et déjantée au Bikini ! Ma Poule présente un double plateau exceptionnel avec Didier Super et son groupe Discount, et Marcel et son Orchestre.

✶ Didier Super et son groupe Discount

Après une parenthèse plus « cérébrale » et une tentative de séduire la « France Inter », Didier Super revient à ses premières amours : le rock ! Lassé des demi-teintes, il a décidé, sur les conseils avisés de sa mère, de remonter un groupe. Car, selon lui, c’est intellectuellement plus reposant et surtout, plus accessible au bon peuple, qui constitue la majorité de son public. Attendez-vous donc à un Didier Super fidèle à lui-même, provocateur et décalé, mais avec l’énergie brute du rock’n’roll.

✶ Marcel et son Orchestre

Marcel et son Orchestre ont une envie viscérale de plaisir, de se lâcher, de rire aux éclats de l’hypocrisie ambiante. Ils débarquent avec une soif d’irrévérence, prêts à brailler du rock’n’roll, à faire hurler les guitares, à marteler les tambours, à malmener le piano et à faire exploser les cuivres. Dans cette époque formidable (ou pas), ils estiment qu’il est urgent de retrouver l’insolence et la liberté d’expression. Alors, préparez votre look le plus extravagant : perruques, moustaches, maquillage, déguisements de majorettes… Marcel et son Orchestre arrive et ça va être fou, fou, fou !

Préparez-vous à une soirée où le rock’n’roll se mêlera à la chanson satirique pour une expérience scénique unique et inoubliable. Le Bikini s’apprête à trembler !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 18 avril 2025 à 19h00

Lieu : Le Bikini

Tarifs :

à partir de 28,30€

Réservations :

Le Bikini