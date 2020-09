Toulouse Métropole lance sa nouvelle campagne de com #AvéPlaisir

L’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole lance le 2ème volet de sa campagne de communication #AvéPlaisir.

Le 20 septembre, l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole a déployé le 2ème volet de sa campagne de communication touristique. Toujours déclinée avec l’accroche #AvéPlaisir, elle propose aux visiteurs de la ville rose d’éveiller leurs 5 sens grâce à des découvertes gustatives, visuelles… Cette nouvelle campagne a pour objectif de mettre en avant l’attractivité de Toulouse Métropole et de soutenir les acteurs locaux, tout en renforçant la visibilité de Toulouse en tant que choix de destination auprès des touristes régionaux et nationaux.

Le dispositif de communication est destiné à la sphère régionale élargie, comprenant le grand Sud de Bordeaux à Montpellier (en print – PQR, gratuits, presse magazine – et en digital), et cible aussi Paris et Lyon (en digital).

La campagne met en avant la saisonnalité, la découverte urbaine durant l’arrière-saison, mais aussi l’été indien à Toulouse. Les visuels affichent les nombreuses expériences à vivre en famille ou entre amis, avec la visite de sites culturels mais aussi la notion de « se faire plaisir à Toulouse » lors de moments de détente.