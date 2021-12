Théâtre : « Adieu Monsieur Haffman » cette semaine près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, « Adieu Monsieur Haffman », prendra place à l’Aria de Cornebarrieu du 13 au 17 décembre.

C’est une grande pièce plusieurs fois récompensée qui s’installe à l’Aria cette semaine. Une pièce originale, percutante qui mêle la tragédie intime et la tension historique. On y découvre, à Paris en 1942, alors que le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété, l’histoire de Joseph Haffman. Ce bijoutier propose de confier sa boutique à son employé Pierre Vigneau s’il accepte de le cacher en attendant une amélioration de la situation.

Pierre prendra-t-il le risque d’héberger clandestinement son ancien patron ? Et si oui, à quelle condition ? Pièce maîtresse d’un ensemble brillamment construit, après une série de tableaux courts, rapidement enchaînés, le dîner final tient sur le fil de la tension et du danger tandis que les invités soufflent le chaud et le froid.

Écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, cette remarquable production a récolté pas moins de quatre Molières en 2018.

Infos : https://www.odyssud.com/