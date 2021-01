Toulouse. Liste des Centres Commerciaux fermés

Partager Facebook

Depuis ce dimanche 31 janvier, les centres commerciaux de Toulouse et sa périphérie sont fermés en raison des nouvelles mesures.

Ainsi sont fermés les les commerces non alimentaires de plus de 20 000 m² de surface commerciale utile et les commerces non alimentaires des centres commerciaux et galeries marchandes d’une surface commerciale utile supérieure à 20 000 m²

Dans le département de la Haute-Garonne, les commerces non-alimentaires de huit centres

commerciaux sont ainsi concernés par la fermeture :

• Centre commercial Balma-Gramont ;

• Centre commercial Blagnac ;

• Centre commercial Fenouillet ;

• Centre commercial Labège 2 ;

• Centre commercial Portet-sur-Garonne ;

• Centre commercial Purpan ;

• Centre commercial Roques-sur-Garonne ;

• Centre commercial Saint-Orens-de-Gameville.