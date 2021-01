Fort d’un nouvel album, Steven Wilson en concert à Toulouse à la rentrée 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Steven Wilson sera de retour en concert le 27 septembre 2021 au Casino Barrière de Toulouse.

Steven Wilson a sorti plus de cinquante disques pendant ses trois décennies de carrière.To The Bone est son album le plus vendu à ce jour. Sorti en août 2017,le disque est arrivé N°3 dans les classements anglais, N°2 en Allemagne, et est entré dans tous les Top 10 européens. Il est de retour avec un nouvel album et une tournée qui passera par Toulouse en septembre 2021.

Véritable artiste touche-à tout, Steven Wilson emmène les spectateurs dans une autre dimension à chaque concert, accompagné de musiciens de haut-vol. Nommé quatre fois aux Grammy Awards au cours de sa carrière, il s’est consacré en parallèle à une multitude d’autres projets : fondateur et leader du groupe Porcupine Tree, il a aussi remixé les albums de groupes mythiques tels que Roxy Music, King Crimson, Simple Minds, Japan, Tears for Fears, Marillion ou XTC.

La sortie du sixième album de Steven Wilson a été reporté en raison de la crise sanitaire. Initialement prévu le 12 juin 2020, The Future Bites est sorti ce 29 janvier 2021.

Steven Wilson en concert

Lundi 27 septembre 2021

Casino Barrière Toulouse

Réservations sur box.fr et gdp.fr