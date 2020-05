Toulouse. L’espace Gramont annonce sa réouverture

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A la suite de la publication du décret le 11 mai qui autorise la réouverture des centres commerciaux dont ceux de plus de 40 000 mètres carrés et en l’absence de décision contraire du préfet de département, l’Espace Gramont rouvre ses portes au public.

Les toulousains pourront ainsi retrouver leurs enseignes et commerçants renouer avec un shopping serein après des semaines de confinement. Ce sont ainsi près de 68 boutiques, 5 moyennes surfaces et 15 restaurants/restaurants rapides (en vente à emporter) qui se réjouissent de les retrouver.

« Dans cette période de réouverture, notre priorité est avant tout de préserver la santé de nos équipes et de nos clients » souligne Eric Boucher, Directeur de l’Espace Gramont. « Nous avons travaillé depuis plusieurs semaines pour créer les conditions d’un shopping le plus agréable possible. Notre centre est un véritable lieu de vie, il doit le rester dans cette période particulière pour tous » poursuit-il. « Je voudrais enfin saluer l’engagement des femmes et des hommes qui se sont mobilisés pour que cette réouverture puisse se faire en alliant sécurité et sérénité ».

La sécurité sanitaire de toutes les personnes présentes sur le centre -salariés (agents de sécurité, de nettoyage, personnels des magasins), clientèle, prestataires…- constitue la préoccupation première des équipes et de la direction de l’Espace Gramont. Cette reprise repose donc sur la mise en œuvre des prescriptions du guide spécifique élaboré par le CDCF (Guide du Conseil du Commerce de France) et des mesures sanitaires préconisées par le CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux). Une approche qui permet de garantir le plus haut niveau de sécurité possible.

Ces mesures déployées par les équipes de direction de l’Espace Gramont s’appliqueront à l’ensemble de l’espace commercial couvert. Des équipes dédiées veilleront à leur bonne application.

Le Dispositif :

Masques obligatoires, désinfection et gel hydroalcoolique Port du masque obligatoire pour tous les collaborateurs du centre Mise en place de nombreux distributeurs de gel hydroalcoolique aux endroits clés (entrées du centre, sanitaires,…) 100% d’air renouvelé à l’intérieur des parties communes Vérification régulière de la disponibilité du gel et du savon par le personnel de nettoyage Nettoyage fréquent des équipements communs Limitation du nombre de clients et respect de la distanciation sociale Une limite d’1 personne pour 10 m² pour garantir la distanciation physique nécessaire Création d’un parcours entrées/sorties afin d’assurer la gestion des flux et le respect de la limite d’entrées autorisées Fermeture des zones de repos Présence d’affichages pédagogiques à chaque porte d’entrée et à l’intérieur du site, ainsi que des messages vocaux Marquages au sol Vigilance bienveillante des équipes de prévention mises en place

Accompagnement des enseignes

Au sein du centre, chaque enseigne est responsable des mesures sanitaires prises dans son espace. Elle pourra s’appuyer en permanence sur l’assistance du responsable unique de sécurité de l’Espace Gramont, notamment pour :

La mise en place à l’extérieur d’une signalétique au sol permettant de matérialiser la distanciation sociale « barrière » d’1 mètre durant la file d’attente.

L’accompagnement sur des solutions pour leur faciliter la vie : mise en place de files d’attentes « digitales », nouveaux parcours pour faciliter le click and collect.

Retrouvez toutes les informations à jour : https://www.espacegramont.com/