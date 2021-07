Toulouse. Les Musicophages participent au Disquaire Day !

Partager Facebook

Le 17 juillet 2021, Les Musicophages proposent plusieurs activités à Toulouse pour le Disquaire Day.

Les Musicophages participent à la 11ème édition du DISQUAIRE DAY, événement national rassemblant les disquaires indépendants ainsi que toutes les structures culturelles souhaitant promouvoir les labels indépendants, les artistes et les vinyles. Un évènement notamment soutenu par Les Inrockuptibles et FIP.

De 10h à 18h30 dans le centre de ressource des Musiques Actuelles de Toulouse, les vinyles seront à l’honneur. Au programme : exposition interactive “VINYLES 2.0”, une histoire commentée de la création du vinyle jusqu’aux enjeux de la dématérialisation et découverte des plus beaux vinyles de la collection patrimoniale des Musicophages.

Un salon musical sera aménagé pour celles et ceux souhaitant écouter des vinyles tout en dégustant une boisson fraîche dans le lieu historique.

Depuis plus de 20 ans, Les Musicophages sont engagés pour la structuration professionnelle des artistes et des musiciens. Ils sont également engagés dans le soutien des acteurs locaux travaillant dans le secteur des Musiques Actuelles. Les Musicophages oeuvrent à la patrimonialisation des supports liés aux Musiques Actuelles et possèdent une collection de plus de 1200 vinyles allant des années 60 à nos jours.

