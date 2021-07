Les Curiosités retrouvent le Bikini avec Luidji et QuinzeQuinze

Partager Facebook

Luidji et QuinzeQuinze seront présents au Bikini, près de Toulouse, pour le numéro 44 des Curiosités !

Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte. Et ce premier album : Tristesse Business Saison 1, n’est en réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin de croix artistique sinueux et cabossé. Un projet dense de 17 morceaux, en huis-clos avec l’esprit vaporeux du rejeton du sud-ouest de Paris, passé aussi dans sa jeunesse par Aubervilliers et la Courneuve.

Quinzequinze présente aujourd’hui Le Jeune, un second EP mixé par Ash Workman (Metronomy, Christine & the Queens), à paraître en première signature du label S76, qui nous plonge dans une épopée de petites histoires inventées, un archipel de mini-contes empreints d’étrange surréalisme et science-fiction post apocalyptique. Le titre du même nom est illustré par une vidéo en 3D photoréaliste (réalisée par Marvin et Uncanny Valley Studio), qui prend pour point de départ 30 ans d’essais nucléaires déployés par le gouvernement français à Tahiti entre 1966 et 1996. Une exploration funeste au travers de paysages autrefois idylliques devenus cauchemar radioactif, animée par de curieux personnages irradiés.

Réservations : www.lebikini.com