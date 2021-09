Toulouse. Les Journées Du Patrimoine à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

L’Envol des Pionniers donne rendez-vous au public pour deux jours autour d’Antoine de Saint -Exupéry.

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, L’Envol des Pionniers participe aux Journées Européennes du Patrimoine. Berceau de l’aéropostale, ce site de légende inscrit au Patrimoine National propose une programmation inédite et accessible gratuitement autour de l’aviateur-écrivain, emblématique de l’aéropostale : Antoine de Saint Exupéry.

Cette thématique fait écho à l’exposition temporaire en cours « Antoine de Saint Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes », visible jusqu’au 2 janvier 2022. Pour l’occasion, L’Envol des Pionniers invite les visiteurs à venir rencontrer Pierre-Roland Saint-Dizier et Cédric Fernandez, respectivement auteur et dessinateur de la trilogie de bande dessinée « Saint Exupéry » : atelier jeune public, séance de dédicaces, rencontres et échange…

Toute la programmation :

> www.lenvol-des-pionniers.com