Toulouse : Les bibliothèques et médiathèques sont ouvertes !

A woman wearing a mask and searching for books in the library.

Les bibliothèques et médiathèques de la Ville proposent une offre d’accès à la culture au plus grand nombre : elles restent ouvertes au public durant cette période de confinement avec des horaires temporairement adaptés.

Elles mettent de nombreux contenus (livres, vidéos, musique, journaux, BD, jeux, méthodes de langues, partitions, textes enregistrés…) à disposition des Toulousains. Et pour les vacances, on peut y trouver des idées d’activités pour petits et grands ! 22 bibliothèques et médiathèques dans lesquelles on peut emprunter 16 documents pour 6 semaines, parmi un choix impressionnant de plus de 1 million de livres jeunesse et adultes, 50 000 DVD, 65 000 CD, 28 000 BD…

Les bibliothèques sont ouvertes avec des horaires adaptés :

– la médiathèque José Cabanis est ouverte le mercredi de 13h à 19h, les jeudi et vendredi de 14h à 19h et selon les horaires habituels le week-end (samedi 10h-19h et dimanche 14h-18h)

– la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 18h et selon les horaires habituels le samedi (10h-19h)

– toutes les bibliothèques de quartier de la ville sont ouvertes les après-midi de mardi à vendredi, et selon les horaires habituels les samedis (ainsi que le dimanche pour la Médiathèque Grand M)

– Enfin, la Bibliothèque nomade fonctionne selon les horaires habituels et les tournées des bibliobus sont maintenues.

Les jauges d’entrée et de durée de séjour dans les bibliothèques sont limitées, afin de ne pas favoriser le brassage des publics.

Les expositions sont accessibles et certaines visites d’exposition sont organisées, sur inscription, dans la limite de 6 personnes.