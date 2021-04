Vacances de Pâques : le Labyrinthe de Merville ouvre les après-midis

Partager Facebook

Le Labyrinthe et le parc de Merville attendent les visiteurs durant les vacances de Pâques et les week-end d’avril. Les promeneurs ont le choix entre deux parcours ou une promenade tranquille dans le parc de 30 hectares.

La saison redémarre en douceur dans les allées du plus grand labyrinthe de buis d’Europe. Durant les week-end et les vacances de Pâques, parents et enfants peuvent résoudre les challenges et énigmes du Parcours Enigma, une expédition dans le labyrinthe qui reprend les codes de l’escape game. Munis d’un journal de bord, enfants, familles et amis devront franchir des obstacles et percer des énigmes sur le thème des grandes inventions de l’humanité pour sortir des allées.

On profite de cette exposition à ciel ouvert, consacrée aux géniales trouvailles de Galilée, Gutenberg, Marie Curie, Albert Einstein ou Bill Gates, pour admirer plusieurs reproductions grandeur nature des réalisations de Léonard de Vinci.

Celles et ceux qui préfèrent une balade tranquille pourront déambuler dans le parc sous les chênes bicentenaires du parc labellisé « Jardin remarquable » et découvrir la partie « Dédale » du labyrinthe qui retrace 250 ans d’histoire du château et de ses occupants à l’aide de panneaux d’exposition et d’une application mobile.

Pour que tout le monde reparte heureux, le Labyrinthe de Merville, qui a accueilli près de 3000 visiteurs durant les trois jours du week-end de Pâques, a conservé des friandises en chocolat qui seront gracieusement remises aux promeneurs à l’issue de la visite.

Réservations en ligne sur labyrinthedemerville.com