Toulouse. Les bassin plein air des piscines ouvrent !

Les piscines de Toulouse ouvrent les unes après les autres pour atteindre leur rythme estival traditionnel à la mi-juin.

Pour le grand public, certaines piscines de plein air sont ouvertes sur réservation. Afin de permettre l’accès aux piscines à davantage de Toulousains, Papus et Chapou rejoignent Bellevue nordique avec des créneaux via le télé-service tous les jours et Castex le dimanche après-midi, les trois fonctionnant avec protocole et gestes barrière.

A partir du mercredi 9 juin, avec le système de réservation, Chapou, Bellevue, Papus et Castex ouvriront sur leur rythme estival traditionnel avec un élargissement des créneaux horaires et Nakache été à compter du 11 juin.

Seront également ouverts au public à partir du 14 juin les bassins couverts Alex Jany, Jean Boiteux et Toulouse-Lautrec.

Le système des créneaux de réservation actuellement en fonction devrait être abandonné à partir du 25 juin.