Le Kiwi rouvre ses portes ce samedi !

Le Kiwi rouvrira enfin ses portes à toutes et à tous samedi 29 mai !

Fin d’hibernation pour la salle du Kiwi. Dès samedi 29 mai, le public refoulera le centre culturel de Ramonville Saint-Agne avec un joli spectacle dégoupillé par l’équipe d’Arto : Grrrr de la compagnie Sylex.

Si le Kiwi montre « un sentiment d’euphorie et d’excitation » à l’idée d’accueillir le publiic, il y a pour autant, « l’amertume et l’inquiétude demeurent face à un contexte social et économique qui tend à fragiliser toujours plus le secteur culturel, mais aussi et avant tout l’ensemble des travailleurs et travailleuses précaires. » explique l’équipe avant la réouverture.

En tout cas, place aux spectacles. Plusieurs événements en rue à Ramonville, Toulouse et Labège, et des actions au Kiwi sont à venir en juin !

Programme :

Sam. 29 mai à 11h et 16h: GRRRRR / Cie Sylex Solo de danse dès 3 ans

Ven. 11 juin, 13h et 19h : Soka Tira / Cie Basinga, devant le Théâtre Sorano > funambulisme participatif et musique live

Sam. 19 juin, 11h : Une échappée / Julie Nioche, au Kiwi > féérie burlesque avec presque rien

Sam. 19 juin, 11h30, 16h et 17h : Portraits d’ici / La Bouillonnante, départ du Kiwi > balade sonore et poétique

Ven. 2 juillet, 21h30 : Allant vers / Cie Kiroul, au parc de Labège > théâtre de rue

Infos : https://kiwiramonville-arto.fr/