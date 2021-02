Toulouse. Les Abattoirs ouvrent leurs cours au public

Partager Facebook

Depuis le 20 février, les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse ouvrent leurs cours aux visiteurs du mercredi au dimanche, de 12h à 17h.

C’est l’occasion pour le public d’avoir un accès gratuit à des œuvres d’art en extérieur le temps d’une promenade accompagnée par des documents adultes et enfants téléchargeables avec un QR code.

Des sculptures, des néons, des mosaïques et même une œuvre sonore sont à découvrir dans le respect des gestes barrières : gestion des flux, port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, consigne de distanciation et groupe limité à 6 personnes maximum.

Les Abattoirs ouvrent leurs cours au public dans le prolongement de la circulation du Jardin Raymond VI. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir les œuvres en plein air de Joël Andrianomearisoa, Mélodie Bajot, Fernand Léger, Microclimax, Franck Scurti, Jessica Stockholder et Raphaël Zarka.

Il s’agit là de 19 d’œuvres accessibles si on compte également le Franz West et le Daniel Coulet qui se trouvent dans la jardin Raymond VI.

Un parcours d’œuvres pour les adultes et un autre rédigé à l’attention des enfants sont téléchargeables grâce à des QR Codes disposés sur des panneaux à l’entrée des deux grilles.

Les abattoirs espèrent que cette proposition fera plaisir aux personnes en manque d’art, en espérant pouvoir rouvrir bientôt les portes du bâtiment et donner accès aux expositions qui patientent tranquillement d’accueillir des visiteurs :

– « Sous le fil. L’art tissu dans les collections de Daniel Cordier et des Abattoirs »

– « Marion Baruch : une rétrospective »

– « Fernand Léger : tapisseries et céramiques »

– « Au-delà des apparences. Il était une fois, il sera une fois », Saison Africa2020

– « Les Statues meurent aussi »

– « Mezzanine Sud – Prix des Amis des Abattoirs »