L’enchanteur Pavel Steidl fait vibrer la Chapelle des Carmélites de Toulouse avec sa guitare romantique !

Le dimanche 4 mai 2025 à 17h00, la magnifique Chapelle des Carmélites de Toulouse accueillera un guitariste d’exception : Pavel Steidl.

Salué pour sa capacité à « rire avec la musique et partager la blague avec son public », Pavel Steidl n’en est pas moins un artiste sérieux dont la profondeur musicale a conquis les cœurs et les esprits du public international. Comme l’a souligné le magazine de guitare classique, « Jamais une ovation debout n’a été aussi amplement méritée ».

Né en République tchèque, Pavel Steidl s’est imposé comme l’un des solistes les plus célèbres de sa génération depuis sa victoire au Concours International de Radio France à Paris en 1982, où il a été jugé par des légendes telles qu’Alexander Tansman et Antonio Lauro. Après des années d’études et d’inspiration aux Pays-Bas, il a développé un style unique qui honore l’interprétation authentique du 19ème siècle tout en s’ouvrant à des éléments de la musique du monde.

Pavel Steidl a eu l’honneur de collaborer avec des artistes de renom tels que Leo Brouwer et John Williams, et il est membre de l’European Guitar Quartet depuis 2012. Compositeur talentueux, ses propres œuvres figurent régulièrement dans ses concerts et enregistrements.

Sa carrière l’a mené dans plus de 40 pays à travers le monde, où il captive le public avec sa musicalité et sa virtuosité sur des instruments d’exception, notamment des guitares romantiques d’époque telles que des copies de J.G.Stauffer et des instruments originaux de Nikolaus G.Ries et Johann Anton Stauffer.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous laisser envoûter par le talent et la sensibilité de Pavel Steidl dans le cadre intime et acoustique de la Chapelle des Carmélites.

Infos Pratiques :

Date : dimanche 4 mai 2025 à 17h00

Lieu : Chapelle des Carmélites de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 20€

– Catégorie 2 : 12€

Réservations :

Toulouse Guitare