Toulouse. Le ThéâtredelaCité s’adapte à la situation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ThéâtredelaCité doit faire face à la situation due à la crise sanitaire. Pour cela, la salle de Toulouse met en place de nouvelles propositions.

En cette nouvelle année, et pour imaginer des retrouvailles à la hauteur, au moment venu, (c’est encore très flou), le ThéâtredelaCité propose de repartir à zéro et vous invite à changer la façon de prévoir et découvrir les prochains spectacles.

Ainsi, la décision est prise de rembourser dès aujourd’hui tous les billets de tous les spectacles pour la période de janvier à juin 2021.

Dès qu’il pourra rouvrir, le ThéâtredelaCité lancera une programmation mensuelle (spectacles et surprises) en accès illimité au tarif de 20€ par mois et 12€ pour les moins de 28 ans.

Ces propositions viennent d’une reflexion « suite aux décisions paralysantes » depuis plusieurs mois. « La saison 2020/2021 normale, prévue et rêvée, est impossible à présenter. L’adjectif normal est malheureusement banni de notre vocable pour plusieurs semaines encore et le secteur culturel a une visibilité réduite à l’horizon de quelques jours. Les artistes, technicien.ne.s, personnels administratifs sont suspendu.e.s aux annonces, fragilisé.e.s et frustré.e.s de ne pas rencontrer les publics alors que l’envie n’a jamais été aussi forte et indispensable. Dès cet automne, nous avons résisté en continuant, voire en augmentant, nos activités de répétition et de fabrication dans tous les espaces du théâtre, sans pour autant pouvoir présenter les spectacles aux publics. » explique le ThéâtredelaCité de Toulouse.

D’autres informations sont à venir dans les prochaines semaines.

Pour toutes les infos : 05 34 45 05 05

theatre-cite.com