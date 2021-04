Toulouse : Le Sicoval propose 900 offres d’emplois au 18-29 ans

Partager Facebook

Du 12 au 30 avril, l’Info Jeunes du Sicoval organise sur Facebook et Instagram son traditionnel forum dédié aux jobs d’été.

Cette année, ce sont près de 900 offres d’emplois saisonniers qui sont proposées aux 18 – 29 ans, dans les secteurs de l’animation, des services à la personne, de l’agriculture, du commerce…

Les jeunes à la recherche d'un job saisonnier pourront ainsi bénéficier d'informations pratiques, de

bons plans et d’astuces et bien sûr d’offres de jobs dans les secteurs de l’animation, des services à la personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie-restauration, de l’intérim… et ce, directement sur leur smartphone ou tablette. Près de 900 offres d’emplois saisonniers sont proposées cette année.

Les temps forts du forum

Chaque jour des informations et des bons plans sur un thème donné :

• La législation du travail saisonnier : contrat de travail, âge légal, salaire…

• Des conseils pour la rédaction d’un bon CV et d’une lettre de motivation bien ciblée.

• Les jobs d’animateurs-trices pour enfants avec ou sans BAFA.

• Les métiers du service à la personne : aides-soignants.tes, aides à domicile…

• Un job d’été dans l’agriculture : cueillettes de fruits, ramassage de légumes, vendanges …

• L’intérim, un moyen simple et pratique de trouver un job d’été.

• Zoom sur l’hôtellerie / restauration : grands groupes de l’hôtellerie-restauration, campings, fast-foods, pizzerias…

• Zoom sur les métiers du commerce : accueil et information des clients, encaissement, mise en rayon…

• Des conseils pour un job à l’étranger et préparer son séjour

• Réussir son entretien d’embauche : s’y préparer et s’entraîner

Un job quand on est mineur

Les offres de jobs seront visibles sur : www.facebook.com/IJ.sicoval et sur

www.instagram.com/pijsicoval et sur le site de l’Info Jeunes Occitanie www.crij.org