Toulouse : Le Parc du Petit Capitole Ouvre Enfin Ses Portes à Tous et Devient un Nouveau Poumon Vert Inclusif !

Toulouse, le quartier de Lardenne et toute la Ville Rose célèbrent une excellente nouvelle ! Le parc du Petit Capitole, jusqu’à présent réservé aux centres de loisirs, a officiellement ouvert ses portes à l’ensemble des Toulousains. Ce vaste espace verdoyant, entièrement réaménagé, offre désormais une bouffée d’air frais et des installations exceptionnelles pour toutes les générations.

Inauguré le 21 mai 2025 en présence de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, et Christophe Alvès, maire des quartiers Lardenne, Pradettes et Basso Combo, le parc conserve sa fonction première et son nom d’origine, mais son accès est désormais élargi à tous les publics. Une décision qui ravit les élus et les riverains, comme l’a exprimé Christophe Alvès : « On est très heureux que le parc du Petit Capitole soit ouvert au quartier. C’est un véritable poumon vert qui vient compléter l’offre de la nature en ville. »

Des Aménagements Exceptionnels pour Tous les Âges

Ce parc de 2.500 m², entièrement sécurisé, est un véritable havre de paix intergénérationnel. Les familles et les enfants seront particulièrement ravis de découvrir une aire de jeux flambant neuve, moderne et, surtout, inclusive. Elle est composée de nouveaux jeux en bois et d’équipements spécialement conçus pour les plus petits et les personnes en situation de handicap, garantissant l’amusement pour tous.

Les sportifs ne sont pas en reste, avec l’installation d’un terrain de beach-volley, de paniers de basket et de cages de football. Des tables de ping-pong sont également disponibles. Et pour les amateurs de sport en plein air, des modules de fitness viendront compléter l’offre dans les prochaines semaines, permettant de s’entraîner gratuitement.

Un Havre de Paix et de Convivialité au Cœur de la Ville

Au-delà des équipements sportifs et ludiques, le parc a été pensé pour le repos et la détente. Des bancs confortables ont été installés à l’ombre d’arbres centenaires et de jeunes arbres fruitiers récemment plantés. C’est l’occasion idéale pour toutes les générations de se retrouver et de profiter de ce nouvel espace de nature en ville.

Comme l’a souhaité Jean-Luc Moudenc, « chacun d’entre vous pourra s’y sentir bien et en profiter pleinement ! ». Le parc du Petit Capitole devient ainsi un modèle de « nature en ville » accessible, sécurisé et inclusif, répondant aux attentes des Toulousains de tous âges.

Informations Pratiques :

Lieu : Parc du Petit Capitole, quartier Lardenne, Toulouse

Parc du Petit Capitole, quartier Lardenne, Toulouse Accès : Ouvert à tous les publics

Ouvert à tous les publics Équipements : Aire de jeux inclusive, jeux en bois, terrain de beach-volley, paniers de basket, cages de football, tables de ping-pong, modules de fitness (à venir), bancs, arbres centenaires et fruitiers.

Venez découvrir et profiter de ce nouveau joyau vert au cœur de Toulouse !