Événement à la Halle de La Machine : Lilith, La Gardienne des Ténèbres, Prolonge son Séjour Toulousain Avant son Départ pour Clisson !

Toulouse, l’une des stars de « L’Opus II du Gardien du Temple » nous fait une surprise de taille ! Après ses aventures mémorables dans les rues de la ville, Lilith, La Gardienne des Ténèbres, retrouve ses compagnons et prolonge son séjour à la Halle de La Machine avant de prendre la route pour Clisson et le site du Hellfest le lundi 9 juin au soir.

C’est une chance exceptionnelle pour les Toulousains et les visiteurs de venir admirer cette créature fascinante et d’être les témoins de son réveil. Plusieurs fois par jour, Lilith se réveille, ouvrant ses impressionnants yeux bleu d’azur. Ces moments privilégiés se terminent le 9 juin 2025. Venez vous émerveiller devant les détails finement sculptés et les rouages ciselés de cette œuvre mécanique.

À ses côtés, vous retrouverez également Ariane, la Grande Araignée, qui veille en douceur sur ses deux compagnons d’odyssée, ajoutant à la magie des lieux.

Pendant ce temps, Astérion le Minotaure continue ses voyages emblématiques sur la Piste des Géants. Profitez-en pour vivre une expérience hors du commun à 10 mètres de hauteur, une perspective unique sur le quartier de Montaudran. La jauge étant limitée pour les voyages en Minotaure, il est fortement conseillé de réserver votre place à l’avance pour être certain de faire partie de cette aventure.

Ne manquez pas cette dernière opportunité de rencontrer Lilith à Toulouse avant son grand départ !

Informations pratiques :