Toulouse : Le nom Jules-Géraud Saliège pour le groupe scolaire de Lalande.

Un groupe scolaire à Toulouse portera le nom de Jules-Géraud Saliège en hommage à son combat contre l’antisémitisme.

Le nouveau groupe scolaire du quartier Lalande qui ouvrira ses portes en 2022 s’appellera Jules-Géraud Saliège. L’année 2022 marque le 80e anniversaire de sa lettre du 23 août 1942 contre les persécutions antisémites.

En effet, Jules-Géraud Saliège s’est illustré par ses prises de position pendant l’Occupation, où il dénonça les déportations de Juifs et le STO (service de travail obligatoire). Homme de foi, humaniste, il s’est opposé dès 1933 au nazisme, en venant en aide aux réfugiés espagnols arrivés à Toulouse. En 1939, il appela l’Eglise catholique à condamner le racisme. Pour les Toulousains et pour l’Histoire, il fût celui qui ordonna, le 23 août 1942, la lecture, dans toutes les paroisses de son diocèse, d’une lettre dans laquelle il dénonçait les persécutions racistes et antisémites du régime de Pétain.

« Jules-Géraud Saliège est resté, dans la mémoire toulousaine, un homme de conviction, courageux qui contribua à protéger de nombreux juifs et proscrits. Compagnon de la Libération, puis « Juste parmi les nations», créé cardinal à la Libération, il compte parmi les Toulousains qui ont gravé les valeurs humanistes dans l’histoire de Toulouse. Donner son nom à un lieu d’éducation, de partage et de connaissances comme une école relève aujourd’hui de notre devoir citoyen de mémoire. » a déclaré Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.