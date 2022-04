Lourde défaite du TO XIII à Castleford !

Partager Facebook

Picture by Manuel Blondeau/SWpix.com – 19/03/2022 – Rugby League – Betfred Super League Round 6 – Toulouse Olympique v St Helens – Stade Ernest-Wallon, Toulouse, France – Eloi Pelissier of Toulouse

La septième rencontre en Super League se termine sur une lourde défaite pour le Toulouse Olympique à Castleford (32-6).

Le bras de fer a commencé dès le coup d’envoi et durant 10 minutes, les deux équipes complètent leurs chaînes et s’observent. C’est Castleford qui prend les devants à l’issue de ce démarrage et qui concrétise à la 14e minute avec un essai de Greg EDEN. La première période se complique rapidement pour le TO suite à un plaquage haut sur Olly ASHALL-BOTT à la 18e minute que l’on perd pour effectuer le protocole commotion. Cela désoriente et désorganise les Bleus et Blancs, replaçant Tony GIGOT à l’arrière et Anthony MARION en demi. Une plus faible énergie et des plaquages manqués ont permis aux Tigers d’inscrire deux autres essais et une pénalité, leur concédant une avance confortable à la mi- temps : 20-0.

La seconde période s’est avérée plus équilibrée : le jeu agressif et la solide défense des anglais ont commencé à montrer des signes de faiblesse. Les Olympiens, malgré un long délai pour trouver la faille, ont eu davantage d’opportunités et ont été plus présents chez Castleford. C’est le capitaine Tony GIGOT qui permet au TO de ne pas rentrer sur une feuille blanche en inscrivant un essai à la 78e minute suite à une belle libération de la balle de Dom PEYROUX. Chris HANKINSON transforme et permet de clôturer le match sur un score de 32 à 6.

Prochains rendez-vous pour le groupe de Sylvain HOULES, le premier derby 100% français de l’histoire de la Super League face aux Dragons Catalans le 14 avril et le choc TO v HULL KR à Ernest-Wallon lundi 18 avril.