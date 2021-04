Toulouse : Le groupe Bruit en livestream ce vendredi soir !

Partager Facebook

Dans le cadre de #Retoursurscene de No Music No Life, le groupe Bruit prend possession du Metronum de Toulouse le 23 avril à 20h.

La saison 2 de No Music No Life va nous procurer un nouveau moment de musique en live depuis la salle toulousaine. A l’occasion de la sortie de leur premier album, Bruit prendra place sur scène avec son mur de son imprévisible et hypnotisant.

Le groupe toulousain délivre une musique instrumentale où fusionnent la nature, l’électro et le rock. Une aventure SF musicale à découvrir en live ou sur leur premier album : https://bruitofficial.bandcamp.com/album/the-machine-is-burning-and-now-everyone-knows-it-could-happen-again

Le Live NMNL sera donc à suivre sur les réseaux sociaux le 23 avril à 20H :

> https://www.facebook.com/bruitofficial

> https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR/