Toulouse. Le Festival Map lance un nouveau prix !

Le Festival MAP Toulouse valorise une nouvelle forme d’expression artistique visant à mettre en lumière les talents de demain grâce à un nouveau prix : le prix du film photographique MAP.

Le Festival de photo MAP Toulouse dévoile un nouveau prix : celui du film photographique MAP. Une initiative visant à soutenir les artistes et à valoriser une nouvelle forme d’expression artistique toujours dans le but de mettre en lumière les talents de demain. Un prix qui vient s’ajouter à ceux déjà existants (Grand prix MAP / Conseil départemental 31, Prix Révélations avec les rencontres photographiques de Tanger Face à la mer) et s’adapte aux nouvelles formes d’écritures photographiques.

L’appel à candidatures est ouvert du 08 mars au 30 avril 2021, à toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur sens artistique au travers de leur film photographique et/ou diaporama sonore sur un thème libre avec à la clé pour le/la lauréate une bourse de 2 000€ !

Plus d’infos sur map-photo.fr