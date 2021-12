Toulouse. Lancement du dispositif d’accompagnement Focus D’Opus !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le magazine toulousain Opus en partenariat avec Bibam Production, Sphère Capitole, Sozinho et Le Metronum de Toulouse, lance un dispositif d’accompagnement : Le Focus d’Opus.

Pour les amateurs de la scène musicale toulousaine, Opus est devenu une référence au fil des années. L’aventure continue en donnant la chance à des groupes locaux d’émerger pas seulement via le site internet mais grâce à un accompagnement. 3 projets émergents toulousains seront accompagnés pendant un an, avec la volonté de leur apporter des conseils et outils pour faire grandir leur projet.



A la clé, les groupes pourront enregistrer, jouer lors d’un concert en décembre 2022 et bien entendu d’avoir une belle couverture médiatique.

Les artistes pourront postuler directement en ligne sur le site opus-musiques.fr du 5 janvier au 5 février 2022 inclus. « Nous sommes régulièrement sollicités par des projets qui nous demandent des conseils. Très souvent aussi, Opus reçoit des demandes d’artistes pour que l’on partage leur musique et il manque les informations essentielles. Ce dispositif d’accompagnement a pour objectif d’apporter des clés et outils à 3 projets, à notre échelle. On ambitionne de répéter le Focus d’Opus chaque année et de faire grandir l’accompagnement petit à petit » précise Rémy, créateur d’Opus Musiques.

Par contre, deux seules conditions pour postuler soit porter un projet musical émergent (moins d’un album/EP diffusé) et bien entendu qu’au moins un des membres soit à Toulouse ou sa Périphérie.