Covid 19 : Les nouvelles mesures et leurs impacts à Toulouse !

Ce lundi soir, le Premier Ministre Jean Castex a dévoilé de nouvelles mesures pour lutter contre l’augmentation des cas de Covid-19 en France. Voici les informations à retenir et son impact à Toulouse !

Alors que la Haute Garonne connait un chiffre record de contamination ce lundi avec un taux d’incidence de 623, le Premier Ministre a annoncé de nouvelles mesures. Tout d’abord pas de report de la rentrée scolaire ou de couvre feu pour le réveillon du nouvel an, le 31 décembre.

Par contre, le masque va être obligatoire en extérieur en centre ville. Et surtout, le retour des jauges. En intérieur, on ne dépasse pas 2000 spectateurs. Seulement le Zénith de Toulouse et le Palais des Sports vont devoir s’ajuster ou reporter des événements dans les trois prochaines semaines. En extérieur, pas plus de 5000 spectateurs.

En Résumé :

Nouvelles jauges : 2000 en intérieur et 5000 en extérieur. Les prochains concerts et les matchs des clubs toulousains vont être impactés dans les prochaines semaines

Consommation assis dans les bars et cafés

Vente et la consommation d’aliments seront interdits dans les transports, les cinémas, les théâtres

Recours au télétravail « au moins trois jours par semaine

Le rappel vaccinal à trois mois dès le 28 décembre

PAs de Couvre Feu le 31 décembre