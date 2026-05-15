« Chansons pas chantées » : L’hommage poétique et insolite de Denis Rey au Théâtre du Grand Rond !

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Pour clôturer le week-end en douceur et en malice, le Théâtre du Grand Rond a la recette parfaite. Dans le cadre du rendez-vous devenu incontournable des « Dimanche à Denis », le comédien Denis Rey nous fait le bonheur de présenter sa dernière création : « Chansons pas chantées ».

Rendez-vous les dimanches 17 et 24 mai 2026 à 17h00 pour une parenthèse musicale (ou presque) qui promet de vous cueillir là où vous ne l’attendez pas !

Le concept : Comment chanter quand on ne sait pas chanter ?

L’histoire de ce spectacle part d’un constat simple, assumé avec une sincérité désarmante par Denis Rey lui-même : il ne sait pas chanter. Enfin, pas vraiment. Le hic, c’est que comme beaucoup d’entre nous, il adore ça !

Face à ce dilemme, Denis a choisi une solution aussi absurde que poétique : résoudre le problème en chantant des chansons… sans les chanter. Pour l’accompagner dans cette drôle de quête, il s’est tourné vers le pianiste Philippe Gelda. N’importe quel musicien aurait pris ses partitions à son cou pour fuir vers la fosse de l’Orchestre du Capitole, mais Philippe Gelda n’est pas n’importe quel musicien. Amoureux des défis improbables et des projets « pas faisables », il a simplement répondu : « On essaye ? ».

De cette audace est né un duo à la complicité évidente, prêt à bousculer les codes de la scène toulousaine.

Un voyage impressionniste au cœur du patrimoine français

Le résultat de cette expérimentation ? Un portrait impressionniste, tendre et décalé, de tout un pan de la chanson française. Sur scène, les textes de géants tels que Bourvil, Trenet, Reggiani, Vian, Prévert ou encore Éluard sont traversés avec une délicatesse infinie.

Grâce à ce fameux « petit pas de côté » imposé par le non-chant de Denis Rey, le public est invité à (re)découvrir ces œuvres patrimoniales sous un jour résolument neuf. L’humilité et l’immense talent du comédien font mouche, tandis que Philippe Gelda tisse un écrin musical d’une singularité folle. Le pianiste ne se contente pas d’accompagner : il joue, il invente, et installe un confort acoustique qui irradie le plateau d’une joie communicative.

En résumé : au Grand Rond, on aime l’audace, la poésie et les artistes qui sortent des sentiers battus. Et nous, on adore ça !

Informations Pratiques & Réservations

Pour terminer la semaine sur une note créative et apaisante, pensez à réserver vos places pour l’une de ces deux représentations exceptionnelles.

Dates : Les dimanches 17 et 24 mai 2026

Heure : 17h00

Lieu : Théâtre du Grand Rond (23 Rue des Potiers, 31000 Toulouse)

Tarifs (Programmation Tout Public) : Plein tarif : 14 € Tarif de soutien : 20 € Tarifs Réduits : 12 € (Pass Toulouse +), 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux, précaires) et 7 € (- de 12 ans).

