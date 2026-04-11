Les Serres Municipales de Toulouse ouvrent exceptionnellement leurs portes ce week-end !

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C’est l’un des rendez-vous printaniers les plus attendus par les amoureux de la nature et les curieux : les Serres Municipales de Toulouse s’ouvrent au grand public les samedi 11 et dimanche 12 avril 2026. Habituellement fermé, ce site magnifique situé le long du Canal du Midi dévoile, le temps d’un week-end, les coulisses du fleurissement de la Ville Rose.

Un patrimoine historique et végétal exceptionnel

Bien plus qu’un simple espace de jardinage, les Serres Municipales sont un véritable joyau toulousain. La partie la plus ancienne de l’édifice, conçue au XIXe siècle (initialement au Jardin des Plantes avant d’être déplacée au début du XXe siècle), est d’ailleurs inscrite aux Monuments historiques.

Sur près de deux hectares, les jardiniers de la ville cultivent chaque année plus de 330 000 plantes destinées à embellir les parcs, les ronds-points et les rues de Toulouse. La visite de ce week-end est l’occasion unique d’admirer :

Les milliers de fleurs prêtes à éclore (pensées, pavots, primevères…).

La superbe serre tropicale et ses 5 000 plantes d’intérieur.

Le Conservatoire de la Violette : Une fierté locale abritant plus de 130 variétés différentes de la fleur emblème de la ville !

La majestueuse tonnelle de glycines centenaires, idéale pour une pause ombragée.

Le programme : Ateliers, conseils et cadeaux nature

Cette ouverture n’est pas qu’une simple balade contemplative. La municipalité et les professionnels du végétal ont préparé de nombreuses animations pour petits et grands, novices comme experts de la main verte.

Tout au long du week-end, vous pourrez profiter de :

Démonstrations et ateliers gratuits : Apprenez les techniques de rempotage, initiez-vous à l’art du bonsaï ou du kokedama.

Conseils en micro-jardinage : Les équipes sur place vous donneront toutes les astuces pour végétaliser un petit balcon ou un espace réduit.

Distribution de végétaux : Comme chaque année, de jeunes plants seront offerts par la collectivité.

Compost gratuit : N’oubliez pas d’apporter vos propres contenants et sacs pour repartir avec du compost de qualité pour vos futures plantations !

Un petit marché aux fleurs et aux plants maraîchers sera également installé à l’entrée des serres, idéal pour faire le plein avant les beaux jours.

Informations Pratiques

Préparez votre visite de ce coin de nature en plein cœur de Toulouse :