Concours. Gagnez vos places pour Ayo à Toulouse !

La chanteuse Ayo donnera un concert le 12 novembre prochain à la Halle aux Grains de Toulouse . Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

L’auteur-compositeur Joy Ogunmakin, plus connu sous le nom d’Ayo, enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-soul avec une précieuse touche de fraîcheur. Après cinq albums, des millions d’exemplaires vendues et des centaines de concerts, l’artiste a fait son grand retour en 2020 avec « Royal », un album aux sonorités folk-soul teintés de jazz qui enveloppent sa voix unique et qui reconnectent complètement l’artiste à son public.

Aujourd’hui considérée comme une artiste phare de la scène soul et folk internationale, Ayo est aussi unanimement reconnue pour sa générosité en concert ! Chacune de ses dates implique de nombreux échanges en français avec les spectateurs et, le plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter la scène pour venir chanter au milieu de son audience…

Dans la continuité de cette même générosité, l’artiste sera en concert à la Halle aux Grains le 12 novembre prochain pour célébrer les 10 ans de l’association Humanitaire MBORO et partagera l’affiche avec la jeune étoile montante de la chanson française, Tim Dup.

Pour l’occasion, Toulouseblog et Bleu Citron vous offrent des places !

Réservations : www.bleucitron.net