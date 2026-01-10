Toulouse : La « Pause Musicale » dévoile sa programmation gratuite pour le début d’année 2026

C’est le rendez-vous incontournable des mélomanes toulousains et des travailleurs en quête d’une parenthèse enchantée. La Pause Musicale revient pour une nouvelle saison de concerts gratuits à la Salle du Sénéchal. Chaque jeudi à 12h30, le cœur de la Ville Rose bat au rythme d’une programmation éclectique, mettant en lumière les talents locaux et la diversité culturelle.

Un voyage sonore à l’heure du déjeuner

De janvier à avril, la Pause Musicale propose un véritable tour du monde artistique sans quitter le centre-ville. Entre jazz, pop sauvage, classique et musiques traditionnelles, l’association APOIRC a concocté une affiche riche en découvertes.

« Ce moment gratuit est désormais prisé par les Toulousains pour son esprit de décontraction », expliquent les organisateurs. L’édition 2026 multiplie également les clins d’œil aux grands festivals locaux tels que Détours de Chant, Ciné Palestine ou encore Made in Asia.

Les temps forts de la saison 2026

Le programme s’annonce particulièrement dense cette année :

En janvier : Après l’ouverture jazzy de Marc Hévéa , la salle accueillera un BD-concert le 15 janvier, suivi d’une performance monumentale des étudiants de l’isdaT avec 14 musiciens à cordes le 22 janvier.

En février : Place à la folk multi-instrumentale de Marty (5 février) et aux sonorités provençales rares de Benjamin Melia (12 février). Le mois se clôturera par le jazz électrique de Dju et l’expérience « thérapeutique » d’ Infrazone .

En mars : Le voyage continue avec le jazz manouche de Benjamin Bobenrieth (5 mars) et un hommage vibrant à Léo Ferré (19 mars), avant de s’envoler vers le Rio de la Plata pour un Tango envoûtant le 26 mars.

En avril : La saison se termine en beauté avec la pop sauvage d’Arbas, une conférence-concert autour du Pipa (instrument millénaire chinois) le 16 avril, et le hip-hop poétique de Sebseb le 30 avril.

Informations Pratiques : Le bon plan culturel de la semaine

L’entrée est libre et gratuite, faisant de ce rendez-vous l’un des meilleurs « bons plans » pour profiter de la culture à Toulouse sans dépenser un centime. Attention toutefois : le succès est tel que les places s’envolent vite !